Семин выразил поддержку покинувшему "Краснодар" Мусаеву

Мусаев в субботу после разгромного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) подал в отставку с поста главного тренера команды. В воскресенье руководство "Краснодара" приняло заявление.

"Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву, - написал Семин. - Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и громадный опыт, с тобой "Краснодар" дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, [выходил в] 1/8 Лиги Европы, ты прошел сложный отбор Лиги чемпионов, и Краснодар впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате, я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе!"

После зимней паузы "Краснодар" провел восемь матчей, победив один раз (в игре с "Тамбовом") и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому "Динамо" в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала "Сочи" (1:2).

"Краснодар" после 24 матчей идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию "Про" и был официально назначен главным тренером клуба.