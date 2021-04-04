Аниканов: завоевавшая в Москве серебро тяжелоатлетка Ершова претендует на поездку в Токио

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская тяжелоатлетка Светлана Ершова, выигравшая в воскресенье серебро чемпионата Европы, продолжает оставаться одной из трех претенденток на единственную олимпийскую квоту. Об этом журналистам сообщил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

В воскресенье Ершова заняла второе место в весовой категории до 55 кг. Россиянка в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке), уступив только украинке Камиле Конотоп (208).

"Светлана рассматривается кандидатом на участие в Олимпийских играх, у нее уже есть лицензия. У нас три спортсменки могут поехать в Токио, и одна из них Ершова. Лицензии также есть у Кристины Соболь и Кристины Новицкой, все они в течение полутора лет отбирались и теперь претендуют на одну квоту. Сильнейшая поедет в Японию".

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.