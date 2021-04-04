Ершова завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Светлана Ершова заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Москве.

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Россиянка в сумме показала результат 200 кг (88 кг в рывке + 112 кг в толчке). Первое место заняла украинка Камила Конотоп (208), третьей стала бельгийка Нина Стерк (197).

27-летняя Ершова является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который проходил в Батуми. Тогда она показала суммарный результат 198 кг (90+108) и уступила только представительнице Польши Йоанне Лоховской (199).