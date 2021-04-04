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Чемпионат мира по фигурному катанию

Ковтун считает, что Плющенко как тренер допустил ошибку на чемпионате мира в Стокгольме

По мнению призера чемпионатов Европы, Трусовой не стоило заявлять пять четверных прыжков в произвольной программе

ТАСС, 4 апреля. Евгений Плющенко допустил на чемпионате мира в Стокгольме тренерскую ошибку, позволив Александре Трусовой заявить в произвольной программе пять четверных прыжков. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун.

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Трусова стала бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию, прошедшего в Стокгольме. Спортсменка в произвольной программе заявила пять четверных прыжков, однако не избежала падений. Она поднялась на третью ступень пьедестала почета с 12-го места после короткой программы.

"За день до отлета на чемпионат мира она сделала два проката произвольной с пятью четверными чисто, многие говорили - она едет фаворитом. Но, с другой стороны, на старте не получилось, - сказал Ковтун. - Может быть, чуть-чуть сократить, но чище делать? Посмотрите на [Михаила] Коляду, который боролся с четверным лутцем постоянно, и как сейчас от него веет легкостью и уверенностью - это опытный тренер [Алексей] Мишин".

На тренировке перед произвольной программой Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка, после чего заявила пять в решающем прокате.

"В отличие от своего наставника [Мишина], Плющенко ошибку допустил. Я вспоминаю чемпионат Европы, на который приехал Константин Меньшов - у него была шикарная утренняя тренировка, но зачем его привезли на вторую - он ее также потрясающе провел, но встал в прокат и оказался пустой. Чуть раньше времени захотели доказать. И тут, я думаю, лучше бы она эту накопленную энергию не на тренировках показала, а всю силу выдала в прокате и была бы первая", - отметил Ковтун.

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