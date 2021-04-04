Мостовой: "Спартак" сохраняет неплохие шансы на чемпионство после победы над "Ростовом"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сохраняет неплохие шансы на первое место по итогам чемпионата России по футболу после победы над "Ростовом" в матче 24-го тура. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

Встреча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Ростове-на-Дону завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах, отставая от "Зенита" на одно очко. Петербуржцы свой матч 24-го тура проведут завтра с "Химками".

"Спартак" с таким составом не должен опускаться ниже третьего места, это будет совсем некорректно. Плюс пришел [Квинси] Промес, который без адаптации становится лидером, [Виктор] Мозес обрел себя и опять забил. "Спартак" после сегодняшней победы сохраняет неплохие шансы на чемпионство. Посмотрим, как "Зенит" сыграет завтра с "Химками", если "Зенит" выиграет, то догнать его будет тяжело", - считает Мостовой.

Два мяча в ворота "Ростова" забил нападающий "Спартака" Александр Соболев. "Соболева рановато считать лучшим российским нападающим, есть много нападающих, которые выделяются в своих командах. Чтобы стать сильным нападающим, Соболеву надо еще пахать и пахать. На данный момент он молодец, использует свои шансы", - отметил Мостовой.

"На протяжении всей игры было видно, что класс и мастерство у футболистов "Спартака" выше. Считаю, что победа заслуженная. В концовке это было особенно заметно, у "Ростова" не было шансов отыграться. "Ростову" нужно было пораньше делать замены", - заключил собеседник агентства.

В следующем туре "Спартак" 11 апреля сыграет в гостях с "Локомотивом".