Карпин: "Спартак" стал играть в более простой футбол по сравнению с матчем первого круга

ТАСС, 4 апреля. Московский "Спартак" стал играть в более простой футбол по сравнению с матчем первого круга текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Ростовом" в РПЛ

Встреча 24-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В матче первого круга победу со счетом 1:0 одержал "Ростов".

"[Мы] делали то, к чему готовились. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы, ребята молодцы, могу поблагодарить. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали - в этом была проблема. Мы где-то минут на десять отдали инициативу, а так выдержали темп. По сравнению с матчем первого круга "Спартак" стал играть чуть по-другому, в более простой футбол", - отметил Карпин.

"Ростов" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 24 встреч. "Мы будем бороться до конца, хотим оказаться как можно выше. Главное - не терять очки", - сказал Карпин.

В следующем туре "Ростов" 10 апреля примет "Рубин".