Футболист "Спартака" Зобнин пожелал одноклубнику Маслову поскорее забыть автогол

В воскресенье "Спартак" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 3:2. Маслов забил в свои ворота на 27-й минуте. Он с тремя автоголами вышел на второе место по этому показателю среди спартаковцев. Рекорд принадлежит выступавшему за красно-белых с 1947 по 1958 год Юрию Седову, который четырежды забивал в свои ворота.

"Прекрасно себя чувствую, весь период во время перерыва на сборные я восстанавливался, занимался по два раза в день, поэтому полностью был готов к игре. Ошибки случаются, это футбол, мы без ошибок не можем, ничего страшного, - сказал Зобнин. - Хорошо, что после второго пропущенного гола вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход игры и выиграли. Маслову нужно поскорее забыть автогол и не думать об этом, и у меня ошибки были, и у других были, это футбол".

Полузащитник отметил, что "Спартак" играл за счет длинных передач за спину соперников. "Во втором тайме, по сути, не было игры в центре поля, мы играли за счет длинных передач, как и "Ростов", - добавил Зобнин. - В принципе, интенсивность была высокая, задумка была в том, чтобы играть за спину. Поэтому наши защитники сразу посылали мяч за спины защитников "Ростова" так же, как и они посылали. "Ростов" всегда с нами играет хорошо, Валерий Георгиевич Карпин (главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС), видимо, хорошо настраивает ребят против нас, поэтому с ними всегда тяжело играть на выезде".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах.