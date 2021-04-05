Биатлонистка Подчуфарова объяснила свою фразу про "шапито" в российском спорте

В октябре 2019 года Подчуфарова решила перейти в сборную Словении после годичного перерыва в карьере. В связи с этим она опубликовала заявление, в котором было написано: "В какой-то момент я тоже поняла, что это все - шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном". В январе 2020 года ее переход в сборную Словении сорвался, биатлонистка решила продолжить выступления за Россию.

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова фразой про "шапито" хотела обратить внимание на несовершенство российской спортивной системы, высказывание не имеет ничего общего с ее нелюбовью к родине. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Просто не надо путать мое несогласие с системой управления спортом или с системой подготовки и мою любовью к стране, - сказала Подчуфарова. - Если не говорить о проблемах, то их не решить. В период с 2017 по 2018 год я допустила очень большую ошибку - я держала в себе большое эмоциональное напряжение, хотя были моменты, которые не устраивали всех в команде. У всей команды было неспокойное состояние".

"В итоге в определенный момент ты теряешь терпение и выдаешь все, что накипело. Но это приводит к изменениям. Поэтому мы ошиблись, что не говорили о проблемах раньше. Лучше сказать, чем не говорить совсем, потому что иначе ничего не поменяется", - добавила она.

Спортсменка также считает, что СМИ неверно истолковали ее мысль, выдернув скандальную фразу из контекста. Ее решение перейти в Словению не означает, что она перестала любить родную страну. "Некоторые просто думают, что я уходила в Словению с целью остаться там жить и толком даже не выступать за команду. Но моим приоритетом было именно спортивное гражданство, адаптироваться к повседневной жизни там очень непросто", - отметила спортсменка.