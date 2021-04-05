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Летние олимпийские виды спорта

Похороны тренера Загорулько планируется провести во вторник в Одинцове

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет
Евгений Загорулько Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Загорулько
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Похороны заслуженного тренера России по легкой атлетике Евгения Загорулько планируется провести во вторник в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил бывший подопечный Загорулько, олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

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Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.

"Планируется в Одинцово завтра в 11 часов. С прощанием вопрос пока уточняется", - сообщил Сильнов.

Загорулько специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

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