Оргкомитет Игр в Токио на неделе решит, проводить ли эстафету олимпийского огня в Осаке

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Организационный комитет летних Игр в Токио на этой неделе примет решение относительно проведения этапа эстафеты олимпийского огня в Осаке, власти которой заявили о необходимости отменить мероприятие из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Отмечается, что организаторы рассматривают альтернативные варианты проведения эстафеты. В частности, вместо забега по дорогам общего пользования факелоносцы могут собраться в одном месте с соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности.

На прошлой неделе губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура потребовал отменить этап эстафеты в городе Осаке (административном центре префектуры) из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Этап должен пройти с 13 по 14 апреля, однако на территории префектуры до 5 апреля были усилены ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-виллидж") в префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Эстафета продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.