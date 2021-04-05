Сафрониди будет и. о. главного тренера "Уфы" в матче Кубка России с "Ахматом"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Помощник главного тренера футбольного клуба "Уфа" Николай Сафрониди выступит исполняющим обязанности наставника команды в матче 1/4 финала Бетсити - Кубка России против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" (0:4) главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

"Сафрониди будет исполняющим обязанности главного тренера "Уфы" в матче с "Ахматом". Пока сроков объявления имени нового тренера нет", - сообщил Газизов.

Матч 1/4 финала Бетсити - Кубка России "Ахмат" - "Уфа" пройдет 7 апреля в Грозном.

Сафрониди 37 лет, он вошел в тренерский штаб "Уфы" с 2018 года, когда завершил карьеру игрока. Ранее он выступал за "Уфу", екатеринбургский "Урал", хабаровский клуб "СКА-Энергия", владикавказские "Аланию" и "Автодор" и пятигорский "Машук-КМВ".