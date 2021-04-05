Югра претендует на проведение чемпионата России по лыжным гонкам в следующем сезоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа подали заявку на проведение в Ханты-Мансийске чемпионата России по лыжным гонкам в сезоне-2021/22. Президент Федерации лыжных гонок России ждет от региона сертификат о соответствии трассы всем необходимым требованиям, сообщает в понедельник департамент общественных и внешних связей Югры.

"Правительство Югры направило в адрес федерации заявку на предоставление права Ханты-Мансийску провести чемпионат России по лыжным гонкам сезона 2021-2022 годов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ждет от региона все необходимые документы. "Как только мы получим сертификат о том, что трасса соответствует всем требованиям, с удовольствием приедем к вам на будущий год. По логистике это самый лучший регион для проведения таких соревнований", - приводятся в сообщении слова Вяльбе.

Вяльбе и губернатор Югры Наталья Комарова провели рабочую встречу, в ходе которой подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, популяризации лыжных гонок в ХМАО. В соответствии с документом сотрудничество также будет направлено на повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, подготовку спортивного резерва, развитие материально-технической базы, строительство баз для занятий лыжными гонками. "Мы считаем Федерацию лыжных гонок России своим стратегическим партнером, и наше соглашение в этой связи закрепляет взаимные обязательства, совместную деятельность по развитию этого вида спорта, созданию клубов, объединяющих любителей и спортсменов, поддержке инициатив общественных объединений. Считаем, что это соглашение - большой вклад в наше общее дело", - отметила Комарова.

По информации региональных властей, по итогам 2020 года в Югре регулярно занимались лыжными гонками более 20 тыс. человек. В состав сборной России входят 10 представителей Ханты-Мансийского автономного округа. В региональной спортивной школе олимпийского резерва планируется открытие отделения по лыжным гонкам.

В Югре находится Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории А Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске и принимает старты по биатлону и лыжным гонкам. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2007 и 2017 годах здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам. Копмплекс способен вместить до 15 тыс. зрителей. Чемпионат России по лыжным гонкам 2021 года завершился 4 апреля в Тюмени.