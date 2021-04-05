Футболист ЦСКА Магнуссон перенесет операцию из-за травмы

ТАСС, 5 апреля. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдуру Магнуссону предстоит перенести операцию из-за травмы, которую он получил в гостевом матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Встреча прошла 4 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Магнуссон вышел в стартовом составе армейцев и покинул поле на носилках на 70-й минуте матча. Его заменил Вадим Карпов.

"Во вчерашнем матче с "Тамбовом" защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил травму: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция", - говорится в заявлении ЦСКА.

Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба становился обладателем Суперкубка России (2018). В нынешнем сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол за ЦСКА во всех турнирах. В последний раз Магнуссон получал травму в августе 2020 года, восстановление заняло пять дней, в результате чего он пропустил один матч.

ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи 12 апреля примут волгоградский "Ротор", а 8 апреля в гостях встретятся с тульским "Арсеналом" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России.