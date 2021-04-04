ЦСКА победил "Тамбов" в первой игре под руководством Олича. Судья назначил четыре пенальти

Все голы были забиты с пенальти. В составе ЦСКА отличились Никола Влашич (26-я минута) и Соломон Рондон (52). У "Тамбова" забитым мячом отметился Артем Архипов (16). Еще один удар с 11-метровой отметки не сумел реализовать Влашич. Четыре пенальти в одном матче - второй результат в истории чемпионатов России, рекорд - пять 11-метровых - был установлен в сезоне-1998/99 в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).

На 69-й минуте встречи поле на носилках покинул исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Вместо него на поле вышел Вадим Карпов. ЦСКА провел первый матч под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, который на этом посту сменил Виктора Гончаренко. Хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА.

ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" потерпел пятое поражение кряду и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 24 встреч.

В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет волгоградский "Ротор", а 8 апреля в гостях встретится с тульским "Арсеналом" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "Тамбов" в 25-м туре РПЛ 10 апреля на выезде сыграет с подмосковными "Химками".