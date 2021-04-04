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Футбол в России

ЦСКА победил "Тамбов" в первой игре под руководством Олича. Судья назначил четыре пенальти

Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1
Футболист ЦСКА Никола Влашич Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболист ЦСКА Никола Влашич
© Михаил Терещенко/ТАСС

САРАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

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Все голы были забиты с пенальти. В составе ЦСКА отличились Никола Влашич (26-я минута) и Соломон Рондон (52). У "Тамбова" забитым мячом отметился Артем Архипов (16). Еще один удар с 11-метровой отметки не сумел реализовать Влашич. Четыре пенальти в одном матче - второй результат в истории чемпионатов России, рекорд - пять 11-метровых - был установлен в сезоне-1998/99 в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).

На 69-й минуте встречи поле на носилках покинул исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Вместо него на поле вышел Вадим Карпов. ЦСКА провел первый матч под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, который на этом посту сменил Виктора Гончаренко. Хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА.

ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" потерпел пятое поражение кряду и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 24 встреч.

В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет волгоградский "Ротор", а 8 апреля в гостях встретится с тульским "Арсеналом" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России. "Тамбов" в 25-м туре РПЛ 10 апреля на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4ЦСКА24134742-2543
5Динамо24133836-2642
6Рубин24124833-2940
7Сочи24117638-2640
8Ростов23114830-2337
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Арсенал24451519-4217
15Уфа24351615-4114
16Тамбов24341715-4513

 

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