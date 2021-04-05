Ефимова стала второй на чемпионате России в стометровке брассом и отобралась на Олимпиаду

КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Юлия Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,22 секунды, первое место заняла 16-летняя Евгения Чикунова (1.06,06), третье - Татьяна Белоногофф (1.06,76). Чикунова и Ефимова получили путевки на Олимпиаду в Токио, так как выполнили квалификационный норматив (1.07,07). В каждой индивидуальной дисциплине на Играх страну могут представить не более двух спортсменов.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.