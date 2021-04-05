Баскетболисты "Зенита" победили ЦСКА и выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

ТАСС, 5 апреля. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА со счетом 81:77 и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге.

Самыми результативными игроками встречи стали американский форвард Уилл Клайберн и германский центровой Йоханнес Фойгтман из ЦСКА, набравшие по 19 очков. У "Зенита" больше всех очков набрал американский форвард Томас Уилл (18).

Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 19 победами в 22 матчах, "Зенит" стал недосягаем для конкурентов, идущие следом казанский УНИКС и ЦСКА одержали по 15 побед в 20 и 21 матче соответственно. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 24 игры.

Единая лига ВТБ проводится с 2008 года. ЦСКА второй раз не смог выиграть регулярный чемпионат. В первый раз отобрать победу у армейцев сумели баскетболисты подмосковных "Химок" в 2011 году. "Зенит" впервые победил в регулярном чемпионате, ранее лучшим результатом клуба было третье место (2016, 2017). В плей-офф "Зенит" не побеждал ни разу, трижды доходил до полуфинала (2016-2018).

Регулярный чемпионат завершится 25 апреля, в плей-офф выйдут восемь команд из 13. В следующем матче Единой лиги ВТБ "Зенит" 14 апреля в гостях сыграет против пермской "Пармы", ЦСКА 11 апреля дома встретится с "Астаной".

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