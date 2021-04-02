"Зенит" крупно обыграл французский "Вийёрбан" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 2 апреля. Петербургский "Зенит" обыграл французский "Вийёрбан" со счетом 87:53 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3 195 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 15 очков. У "Вийёрбана" больше всех очков набрал Дэвид Лайти (12).

"Зенит" занимает девятое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях. "Вийёрбан" потерпел шестое поражение в Евролиге подряд и идет на 14-й строчке, имея в активе 12 побед в 32 матчах.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 9 апреля дома против израильского "Маккаби".