Нападающий "Ак Барса" Доус пообещал улучшить свою игру в следующем матче с "Авангардом"

"Авангард" обыграл "Ак Барс" со счетом 2:0 во втором матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. В первом матче омский клуб победил со счетом 3:1. Третий матч серии пройдет 7 апреля в Балашихе.

"В обоих матчах были возможности забить, были почти пустые ворота - если бы я забил, матчи бы совершенно сложились по-другому. Я должен быть лучше, я буду лучше в следующих матчах", - сказал Доус.

Он отметил, что "Авангард" хорошо играет в обороне, блокирует много бросков. "У нас были моменты, их вратарь сделал много спасений, и были упущены возможности наши. Серия далека от завершения, у нас совершенно спокойное, уверенное состояние в раздевалке. Мы знаем, что мы сможем удержаться и продлить серию", - добавил форвард.