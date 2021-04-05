"Авангард" удвоил преимущество над "Ак Барсом" в финальной серии Восточной конференции КХЛ

КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 во втором матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 6 223 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Готовец (32-я минута) и Клим Костин (53). Канадский форвард "Авангарда" Рид Буше, ассистировавший Костину, набрал очки в 17-м матче подряд и побил клубный рекорд, установленный Максимом Сушинским в сезоне-2003/04. Буше также побил рекорд КХЛ по длительности результативной серии за один сезон, обогнав Сергея Мозякина ("Металлург") и Патрика Торесена ("Салават Юлаев"). Он также повторил рекорд Александра Радулова ("Салават Юлаев"), который набирал очки 17 матчей подряд в сезонах-2010/11 и 2011/12. Голкипер гостей Шимон Грубец отразил 29 бросков, он провел третий "сухой" матч в КХЛ.

"Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. В первом матче омский клуб победил со счетом 3:1. Третий матч серии пройдет 7 апреля в Балашихе.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016) - во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).