"Реал" лишился еще одного основного защитника в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 апреля. Тест на коронавирус защитника "Реала" Рафаэля Варана дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Во вторник вечером мадридский клуб дома сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Также встречу пропустит другой основной центральный защитник испанского клуба - капитан команды Серхио Рамос. 1 апреля ему диагностировали мышечную травму.

Последний матч "Реала" в Лиге чемпионов без Варана и Рамоса завершился домашним поражением от московского ЦСКА (0:3) 12 декабря 2018 года.

Варану 27 лет, он выступает за "Реал" с 2011 года. Футболист является трехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах за "Реал" во всех турнирах и забил два гола.