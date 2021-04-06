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Фигурное катание

Монреаль претендует на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года

Мировое первенство должно было пройти в Монреале в 2020 году, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 6 апреля. Федерация фигурного катания Канады подала заявку на проведение чемпионата мира 2024 года в Монреале. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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"Мы очень рады представить заявку Монреаля в качестве места проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года. Канада имеет исключительную историю проведения соревнований, и для нас было бы честью провести их в 2024 году", - сказала президент канадской федерации Леанна Кэрон.

Мировое первенство должно было пройти в Монреале в 2020 году, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Последний раз соревнования проходили в Канаде в 2013 году - в городе Лондон (провинция Онтарио). Чемпионат мира 2021 года прошел в Стокгольме с 22 по 28 марта. В 2022 году турнир запланирован во французском Монпелье, в 2023-м - в японской Сайтаме.

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