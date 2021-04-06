Определен состав сборной России по скелетону на летнюю подготовку к Олимпийским играм

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону по итогам завершившегося во вторник чемпионата страны определился с составом национальной команды на летнюю централизованную подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

Победителями чемпионата России, проходившего в Сочи с 5 по 6 апреля, стали Елена Никитина и Евгений Рукосуев. По сумме четырех заездов Никитина показала результат 3 минуты 48,70 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина (3.49,08), третье - Алена Фролова (3.49,85), четвертое - Алина Тарарыченкова (3.39,88). Чемпион юношеской Олимпиады-2016 Рукосуев выиграл в Сочи с результатом (3.44,01), вторым стал Владислав Семенов (3.44,02), третьим - Никита Трегубов (3.44,29). Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков показал четвертый результат (3.44,55).

"Сразу после окончания чемпионата России по скелетону состоялся тренерский совет, на котором был определен состав на централизованную летнюю подготовку. В него вошли Никитина, Канакина, Фролова, Тарарыченкова, Анастасия Труфанова и Анастасия Цыганова у женщин. В мужскую команду вошли Третьяков, Трегубов, Рукосуев, Семенов, Даниил Романов и Константин Хорошко", - сказал Алимов.

"Первый сбор у нас запланирован в Турции с 5 по 16 мая, но пока неясно, сможем ли мы туда поехать. Но основная работа у нас должна начаться 21 мая в Кисловодске", - отметил тренер.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.