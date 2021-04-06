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Зимние олимпийские виды спорта

Елена Никитина стала победительницей чемпионата России по скелетону в Сочи

Второе место заняла Юлия Канакина, третье - Алена Фролова
Елена Никитина EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Елена Никитина выиграла чемпионат России по скелетону, который проходит на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бобслея России.

По сумме четырех заездов Никитина показала результат 3 минуты 48,70 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина (3.49,08), третье - Алена Фролова (3.49,85), четвертое - Алина Тарарыченкова (3.39,88).

В сезоне-2020/21 28-летняя Никитина выиграла три этапа Кубка мира, в том числе этап в германском Винтерберге, который являлся чемпионатом Европы. На чемпионате мира, который проходил в германском Альтенберге, спортсменка выиграла две бронзовые медали (в личном турнире и смешанной гонке). Тарарыченкова тогда заняла четвертое место, Канакина - 13-е.

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