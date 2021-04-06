Корстин: директорат Единой лиги ВТБ ищет форматы оптимального календаря плей-офф

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Директорат Единой лиги ВТБ ищет варианты и форматы оптимального календаря плей-офф и в ближайшее время предложит их клубам для обсуждения и голосования. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ должен завершиться 25 апреля. Его победителем в понедельник досрочно стал петербургский "Зенит".

"Мы обязаны вынести календарь плей-офф на голосование клубов, потому что он изменится по сравнению с изначальным. Это произошло главным образом потому, что Евролига сместила сроки проведения решающих матчей "Финала четырех", - сказала Корстин. - Многие наши клубы сейчас играют в европейских соревнованиях: ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги, "Зенит" борется - если попадет в плей-офф, то это наложит отпечаток на наш календарь. "Нижний Новгород" попал в "Финал восьми" Лиги чемпионов, "Парма" - в "Финал четырех" Кубка FIBA, УНИКС дошел до полуфинала Еврокубка - это все отражается на нашем календаре".

"Но возмущает, что если с Евролигой у нас есть какая-то коммуникация по календарю, то Лига чемпионов поставила нас перед фактом, проводя свой "Финал восьми" в даты, нас совершенно не устраивающие. И сейчас нам приходится перестраивать календарь и идти в ущерб собственным интересам. Мы ищем варианты и форматы оптимального календаря плей-офф и в ближайшее время мы их предложим клубам", - подчеркнула генеральный директор Единой лиги ВТБ.