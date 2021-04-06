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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Химок" проиграли "Маккаби" в матче Евролиги с разницей в 30 очков

Встреча завершилась со счетом 92:62 в пользу израильского клуба

ТАСС, 6 апреля. Российские "Химки" уступили израильскому "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 62:92 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал американский форвард подмосковного клуба Джордан Мики, в активе которого 21 очко. У "Маккаби" больше всех очков набрали центровой Анте Жижич и защитник Скотти Уилбекин (по 13).

"Маккаби" одержал 14-ю победу в сезоне и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Химки" потерпели 29-е поражение в 33 матчах и располагаются на последней, 18-й строчке.

В следующем матче израильский клуб 9 апреля сыграет в гостях с российским "Зенитом", "Химки" в этот же день на выезде встретятся с греческим "Олимпиакосом".

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