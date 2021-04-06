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Летние олимпийские виды спорта

Аниканов: штангистка Соболь является основной претенденткой на участие в Играх от России

Лишь одна российская тяжелоатлетка сможет принять участие в Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг Кристина Соболь является основной претенденткой на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил журналистам главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

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"На сегодняшний день у нас только три спортсменки имеют лицензии, дающие право выступить на Олимпиаде. Это Кристина Соболь, Светлана Ершова и Кристина Новицкая. А квота у женщин только одна, как вы знаете. Основной претенденткой на нее у нас была Татьяна Каширина, но, к сожалению, сейчас идет разбирательство, и непонятно, успеют ли до Олимпиады разобраться", - сказал Аниканов.

"Решение, кто в итоге поедет в Токио, будет приниматься примерно за месяц до начала Олимпиады. На сегодняшний день в отсутствие Кашириной выше рейтинг у Соболь, но тут многое будет зависеть от здоровья. Если здоровье позволит, естественно, поедет Кристина. Если нет, то Ершова, скорее всего", - добавил тренер.

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Серебряный призер Игр-2012 и неоднократная чемпионка мира Каширина временно отстранена от спорта из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

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