Клопп заявил, что "Ливерпуль" заслуженно уступил "Реалу" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3.

"Если вы хотите пройти в полуфинал, то должны заслужить это право. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственная хороший момент, если не считать забитый гол, заключается в том, что это только первый матч", - сказал Клопп.

"Мне не нравилось, как мы играли в футбол, когда владели мячом, - отметил главный тренер "Ливерпуля". - В такие моменты вы должны создавать, должны играть в лучший футбол. Сегодня мы не заслуживали большего. Неплохо, что мы забили гол во втором тайме, он дает нам, по крайней мере, небольшой шанс".

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.