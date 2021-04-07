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Лига чемпионов

Клопп заявил, что "Ливерпуль" заслуженно уступил "Реалу" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче "Ливерпуль" на выезде проиграл со счетом 1:3
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/Adam Davy
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/Adam Davy

ТАСС, 7 апреля. Английский "Ливерпуль" заслуженно проиграл испанскому "Реалу" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Во вторник "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3.

"Если вы хотите пройти в полуфинал, то должны заслужить это право. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственная хороший момент, если не считать забитый гол, заключается в том, что это только первый матч", - сказал Клопп.

"Мне не нравилось, как мы играли в футбол, когда владели мячом, - отметил главный тренер "Ливерпуля". - В такие моменты вы должны создавать, должны играть в лучший футбол. Сегодня мы не заслуживали большего. Неплохо, что мы забили гол во втором тайме, он дает нам, по крайней мере, небольшой шанс".

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.

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