{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В российском футболе могут начать пожизненно отстранять лиц, виновных в банкротстве клубов

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что разрабатывается соответствующий проект поправок в дисциплинарный регламент

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрабатывает проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований. Об этом во время круглого стола "Юрист в сфере спорта" заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

На эту тему
Суд постановил взыскать с "Тамбова" в пользу "Спартака" около 2,6 млн рублей
Суд постановил взыскать с "Тамбова" в пользу "Спартака" около 2,6 млн рублей

"Мы хотели бы усовершенствовать регламентные нормы в части преследования лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований, до ситуаций, когда перед игроками и тренерами имеются многомесячные задолженности по зарплате. Мы разрабатываем проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола таких лиц, вплоть до пожизненного", - сказал Рогачев.

"Мы отчасти используем аналогию с 16-й статьей закона "О банках и банковской деятельности", которая предъявляет требования к руководству банка, которые касаются не только квалификации, но и деловой репутации. Что-то подобное мы пытаемся ввести и в футболе", - добавил он.

Российский футбол неоднократно сталкивался с расформированием профессиональных клубов по причине банкротства. В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок "Тамбов".

Теги
Российский футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
МВД ФРГ в свете обсуждения США бойкота Олимпиады в Китае напомнило об автономии спорта
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота Олимпийских игр в КНР
Читать полностью