В российском футболе могут начать пожизненно отстранять лиц, виновных в банкротстве клубов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разрабатывает проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований. Об этом во время круглого стола "Юрист в сфере спорта" заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

"Мы хотели бы усовершенствовать регламентные нормы в части преследования лиц, которые доводят ситуацию в клубах до банкротства и снятия с соревнований, до ситуаций, когда перед игроками и тренерами имеются многомесячные задолженности по зарплате. Мы разрабатываем проект поправок в дисциплинарный регламент по отстранению от футбола таких лиц, вплоть до пожизненного", - сказал Рогачев.

"Мы отчасти используем аналогию с 16-й статьей закона "О банках и банковской деятельности", которая предъявляет требования к руководству банка, которые касаются не только квалификации, но и деловой репутации. Что-то подобное мы пытаемся ввести и в футболе", - добавил он.

Российский футбол неоднократно сталкивался с расформированием профессиональных клубов по причине банкротства. В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок "Тамбов".