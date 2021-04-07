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КХЛ

В текущем сезоне у игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ взято 340 допинг-проб

Игроки КХЛ в настоящее время тестируются на допинг по линии Международной федерации хоккея

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сдали 340 допинг-проб в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Игроки КХЛ в настоящее время проверяются на допинг Международной федерацией хоккея

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), игроки КХЛ в настоящее время тестируются на допинг по линии Международной федерации хоккея.

"Допинг-контроль в чемпионатах КХЛ, МХЛ, ЖХЛ начиная с сезона-2015/16 проводится совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая является антидопинговой организацией и осуществляет тестирование игроков лиги согласно кодексу WADA. Договор с IIHF позволяет проводить все необходимые процедуры допинг-контроля на матчах чемпионатов. Кроме того, совместными комиссиями IIHF и WADA проводятся аудиторские проверки процедур тестирования на предмет соблюдения международных антидопинговых правил", - отметили в пресс-службе КХЛ.

"Взаимодействие с IIHF по вопросам антидопингового обеспечения сезона-2020/21 проходит в рабочем режиме, проверки команд осуществляются по графику, составленному IIHF, и являются закрытой информацией для всех участников. Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне", - говорится в заявлении.

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