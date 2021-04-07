В Бильбао готовы заполнить стадион на 25% во время матчей чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 7 апреля. Мэрия испанского Бильбао предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы - 2020 на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

Стадион "Сан-Мамес" вмещает 53 000 человек. На матчах смогут присутствовать около 13 000 болельщиков, если уровень инфицирования, заполненности больниц и отделений интенсивной терапии будет ниже минимальных требований, которые установлены местными органами здравоохранения.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Бильбао состоятся игры Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня), Словакия - Испания (23 июня), а также один из матчей 1/8 финала турнира.