Россияне Роман Гофман и Евгений Ромасько обслужат матчи чемпионата мира по хоккею в Риге

ТАСС, 7 апреля. Россияне Евгений Ромасько и Роман Гофман вошли в список главных арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Также в мировом первенстве примут участие два линейных судьи из России - Глеб Лазарев и Никита Шалагин. Арбитры были отобраны на основе их работы в своих лигах. Они будут разделены на группы по шесть человек (по трое главных и линейных арбитров), которые будут находиться вместе во время судейства и тренировок.

Матчи группы А, в которой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, примет арена "Олимпийский спортивный центр". Игры группы B, где предстоит сыграть канадцам, финнам, американцам, немцам, латвийцам, норвежцам, итальянцам и казахстанцам, пройдут на домашней арене рижского "Динамо".

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.