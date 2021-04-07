В Италии не исключили, что для посещения игр Евро болельщикам будут нужны тесты на ковид

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Министр по вопросам здравоохранения столичной области Лацио Алессио Д'Амато не исключает, что для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Риме необходимо будет сдать анализ на коронавирус. Об этом он сказал в среду в ходе пресс-конференции в онлайн-формате для журналистов Ассоциации иностранной прессы.

В Амстердаме планируют допускать на матчи Евро не менее 12 тысяч болельщиков

"Думаю, что возможно обеспечить безопасное присутствие болельщиков на матчах чемпионата Европы (на столичном Олимпийском стадионе). Это и безопасная дистанция, и продуманные схемы транспортировки и доступа, а также система "билет - тест". Особенно если это касается иностранных граждан", - сказал Д'Амато.

Во вторник стало известно, что Минздрав уведомил Итальянскую федерацию футбола о возможности допуска болельщиков на матчи европейского первенства, которые пройдут на Олимпийском стадионе в Риме, в частности, на первую игру между сборными Турции и Италии 11 июня. Пока власти не указали точное возможное число зрителей, но федерация должна подготовить строгий протокол норм безопасности и профилактики распространения коронавируса.

На данный момент в Италии проходят матчи национального чемпионата при пустых стадионах, а футболисты регулярно сдают тесты.