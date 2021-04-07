Российские хоккеисты сыграют с белорусами на "ВТБ-Арене" перед чемпионатом мира

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет матчи с командой Белоруссии в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщил источник.

Сборная России по хоккею проведет товарищеские матчи со швейцарцами и белорусами в апреле

Ранее Федерация хоккея России сообщила ТАСС, что в рамках подготовки к чемпионату мира россияне в апреле проведут по два матча с белорусами в Москве и со швейцарцами на выезде.

"Матчи с командой Белоруссии пройдут на "ВТБ-Арене", - сообщил собеседник агентства.

"ВТБ-Арена" впервые примет матчи сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. До этого сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура - Чешских хоккейных играх, которые пройдут 13-16 мая.