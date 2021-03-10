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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею проведет товарищеские матчи со швейцарцами и белорусами в апреле

Две игры с командой Белоруссии запланированы в Москве, со сборной Швейцарии - на выезде
Хоккеисты сборной России Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Команда России в апреле проведет по два товарищеских матча со сборными Белоруссии и Швейцарии по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

"Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи", - сообщили в пресс-службе ФХР.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.

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