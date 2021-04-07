Главный тренер "Авангарда" Хартли прокомментировал ситуацию с хоккеистом Емелиным

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли никак не отреагировал на слухи о наличии запрещенных веществ в организме капитана команды Алексея Емелина и ждет заключения медиков. Об этом Хартли рассказал на пресс-конференции.

"Авангард" не имеет информации о наркотиках в организме хоккеиста Емелина

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило о наличии наркотических веществ в организме хоккеиста. Позднее в "Авангарде" заявили, что клуб не располагает информацией о присутствии в его организме запрещенных веществ.

"Моя реакция - нулевая. Очень много экспертов развелось. Сегодня "Авангард" выпустил официальное заявление, и мы ждем такого же официального заключения от медиков", - подчеркнул Хартли.

Емелин был госпитализирован, почувствовав себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом". Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку был поставлен диагноз "токсический шок печени". Позднее хоккеист был перевезен в Москву.

Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов хоккеиста.