Боец Стерлинг отказался от реванша с Яном в 2021 году из-за обострившейся травмы

ТАСС, 8 апреля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг не сможет в 2021 году провести бой-реванш с россиянином Петром Яном из-за усугубленной травмы. Комментарий спортсмена приводит портал MMA News .

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом.

"С каждым тренировочным лагерем мое состояние становится все хуже и хуже, - сказал Стерлинг. - Мне необходимо провести операцию, только если не случится какое-нибудь чудо и я смогу обойтись без хирургического вмешательства. При одном из вариантов мне придется пропустить около девяти месяцев, если рассматривать вариант с заменой межпозвоночного диска на искусственный - от четырех до шести месяцев. Этот вариант наиболее вероятен".

На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах.