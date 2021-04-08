Тренер Карацева: перенос Roland Garros позволит еще лучше подготовиться к турниру

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Перенос Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) на неделю позволит россиянину Аслану Карацеву еще лучше подготовиться к турниру. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Егор Яцык.

Изначально Roland Garros планировалось провести с 23 мая по 6 июня, теперь турнир состоится с 30 мая по 13 июня.

"Не думаю, что это решение повлияет на его подготовку, старт перенесен для всех, так что будем готовиться в штатном режиме, - сказал Яцык. - Ничего страшного - неделя это небольшой срок. Ничего не меняем, это (перенос) даже хорошо - будет чуть больше времени "вкатиться на гору".

В конце марта Карацев завоевал первый титул ATP в карьере, обыграв в финальном матче турнира в Дубае представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2. 27-летний Карацев занимает 28-е место в рейтинге ATP. В основную сетку турниров серии Большого шлема он вышел однажды - на Открытом чемпионате Австралии 2021 года, где дошел до полуфинала.