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Футбол в России

"Зенит" объявил об уходе испанца Рибалты с поста спортивного директора

Рибалтся три года занимал руководящую должность в петербургском клубе

ТАСС, 8 апреля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Хавьером Рибалтой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом, а это самое важное для меня", - отметил испанец.

Рибалта был назначен спортивным директором российского клуба в 2018 году. За три года "Зенит" дважды стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок России. В свое время испанец на разных должностях работал в "Милане", "Ювентусе", "Манчестер Юнайтед".

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