"Зенит" объявил об уходе испанца Рибалты с поста спортивного директора

"Мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом, а это самое важное для меня", - отметил испанец.

Рибалта был назначен спортивным директором российского клуба в 2018 году. За три года "Зенит" дважды стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок России. В свое время испанец на разных должностях работал в "Милане", "Ювентусе", "Манчестер Юнайтед".