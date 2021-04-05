"Зенит" прервал десятиматчевую беспроигрышную серию "Химок" в чемпионате России по футболу

Отличились признанный лучшим игроком матча Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, второй - в добавленное ко второму. На восьмой минуте мяч в ворота "Химок" отправил Сердар Азмун, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено из-за удара защитника "Зенита" Деяна Ловрена по лицу капитана "Химок" Дмитрия Тихого. Хорват получил желтую карточку.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 20 708 зрителей.

Перед началом матча прошла церемония поздравления тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной, ее помощника Артура Минчука, а также фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции. В церемонии также принимали участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые стали бронзовыми призерами в парном катании.

Петербургский клуб прервал десятиматчевую беспроигрышную серию "Химок" в РПЛ (восемь побед, две ничьи). В предыдущий раз "Химки" потерпели поражение в национальном первенстве в домашнем матче против "Зенита" (0:2), который прошел 1 ноября. Подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Зенит" лидирует, набрав 51 очко и на четыре балла опережая идущий вторым "Спартак".

В следующем матче "Зенит" 11 апреля в гостях сыграет против "Сочи", а "Химки" днем ранее дома примут "Тамбов".