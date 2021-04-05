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Футбол в России

"Зенит" прервал десятиматчевую беспроигрышную серию "Химок" в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 20 708 зрителей.

Отличились признанный лучшим игроком матча Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, второй - в добавленное ко второму. На восьмой минуте мяч в ворота "Химок" отправил Сердар Азмун, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено из-за удара защитника "Зенита" Деяна Ловрена по лицу капитана "Химок" Дмитрия Тихого. Хорват получил желтую карточку.

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Перед началом матча прошла церемония поздравления тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной, ее помощника Артура Минчука, а также фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции. В церемонии также принимали участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые стали бронзовыми призерами в парном катании.

Петербургский клуб прервал десятиматчевую беспроигрышную серию "Химок" в РПЛ (восемь побед, две ничьи). В предыдущий раз "Химки" потерпели поражение в национальном первенстве в домашнем матче против "Зенита" (0:2), который прошел 1 ноября. Подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Зенит" лидирует, набрав 51 очко и на четыре балла опережая идущий вторым "Спартак".

В следующем матче "Зенит" 11 апреля в гостях сыграет против "Сочи", а "Химки" днем ранее дома примут "Тамбов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24156355-2151
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4ЦСКА24134742-2543
5Динамо24133836-2642
6Рубин24124833-2940
7Сочи24117638-2640
8Ростов24114932-2637
9Химки24105932-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Арсенал24451519-4217
15Уфа24351615-4114
16Тамбов24341715-4513

 

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