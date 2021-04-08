Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Юлия Ефимова заняла третье место в заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Ефимова показала результат 2 минуты 24,16 секунды. Победила Евгения Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Норматив на Олимпийский игры в этой дисциплине составляет 2.25,52, все три спортсменки уложились в необходимое время, однако, согласно квоте, на Игры попадут пловчихи, ставшие первой и второй.

В мужском заплыве на 200 м на спине чемпионом России стал Евгений Рылов, установивший рекорд Европы (1.55,23), серебряную награду завоевал Григорий Тарасевич (1.57,54), бронзовую - Алексей Ткачев (1.58,36). На дистанции 200 м комплексным плаванием золото завоевал Андрей Жилкин (1.57,50), серебро у Ильи Бородина (1.59,35), обладателем бронзы стал Даниил Пасынков (2.01,18). В женском заплыве на 100 м вольным стилем победу одержала Мария Каменева (53,56), второе место заняла Арина Суркова (54,41), третье - Елизавета Клеванович (54,64). В смешанной эстафете 4 по 100 м в комбинированном плавании победила команда Москвы в составе Климента Колесникова, Ники Годун, Светланы Чимровой и Владислава Гринева (3.45,20), второе место заняли представители Санкт-Петербурга Максим Фофанов, Кирилл Пригода, Лидия Нечитайлова и Мария Каменева (3.50,45), третьими стали новосибирские пловцы (Анастасия Дуплинская, Александр Трайт, Анита Грищенко, Александр Шумилов; 3.54,29).

Ефимова выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м брассом, в понедельник на чемпионате России она стала второй в этой дисциплине, выполнив норматив.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.