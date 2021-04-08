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Летние олимпийские виды спорта

Ефимова считает, что Чикунова заслужила выступить на Олимпиаде на дистанции 200 м брассом

Трехкратная чемпионка мира на этой дистанции не смогла отобраться на Игры на чемпионате России
Юлия Ефимова и Евгения Чикунова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова и Евгения Чикунова
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова считает, что Евгения Чикунова заслужила право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 м брассом. Об этом она рассказала журналистам.

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В четверг Ефимова заняла третье место на чемпионате России в Казани на этой дистанции. Победила Чикунова, второй стала Мария Темникова. Все три спортсменки выполнили олимпийский норматив. Согласно критериям отбора Всероссийской федерации плавания, кандидатами в олимпийскую команду будут номинированы спортсмены, выполнившие квалификационный норматив и занявшие в финальных заплывах на чемпионате России первое и второе места в индивидуальных номерах программы.

"Я сделаю, что мне скажут. Если я поеду, то это будет не по спортивному принципу, но, как я понимаю, и зная некоторые обстоятельства, это будет лучше для медалей", - сказала она.

Ефимова высказала свое мнение о Чикуновой и Темниковой. "Ее [Чикунову] не надо убирать однозначно, она молодая, у нее результаты очень близки к призам. Темникова - хорошая девочка, но у нее только есть проблемы на основных стартах. К чемпионату России она хорошо подводится, но на международных стартах у нее не получается. Теперь пускай не надеются на меня, пора попадать во взрослую жизнь", - отметила она.

Ефимова трижды побеждала на чемпионатах мира на дистанции 200 м брассом. Также она выиграла серебряную награду на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро на этой дистанции.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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