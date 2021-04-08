Штангист Чепик: толкнул меньший вес на чемпионате Европы по решению тренеров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский штангист Роман Чепик, занявший четвертое место на чемпионате Европы в Москве по сумме двоеборья и третье - в толчке, считает свой результат успешным, но рассчитывал на большее. Об этом Чепик рассказал журналистам.

Россиянин, выступающий в весовой категории до 89 кг, в сумме показал результат 362 кг (164 в рывке + 198 в толчке). Первое место занял представитель Армении Карен Авагян (375), вторым стал грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе (374), третьим - армянин Карен Карапетян (365).

"Сегодня я выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в толчке. Для меня это, безусловно, успех, но я рассчитывал на большее, так как можно было больше поднять и занять место повыше. Но этого не случилось, потому что я сделал ошибку в первой попытке в толчке. Сам виноват, что на 100 процентов не смог отработать, возможно, был недонастрой", - считает Чепик.

"198 кг в третьей попытке - это далеко не мой предел, но тренерский штаб решил, что нужно толкнуть именно этот вес и закрепиться на четвертой позиции", - добавил спортсмен.

25-летний Чепик является серебряным призером молодежного чемпионата Европы - 2018. На январском Кубке России в Старом Осколе он победил с результатом 364 кг (164+200), установив рекорды страны в рывке, толчке и сумме двоеборья. Чепик первенствовал на чемпионате России - 2020 с результатом 357 кг. На чемпионате Европы 2019 года в Батуми победу праздновал представитель Армении Акоп Мкртчян с результатом 371 кг.

"Когда на шеи спортсменов опускаются медали, никакого разочарования быть не может. Поэтому мы считаем, что это большой успех, хотя он сегодня немного не добрал до своих лучших результатов, которые он показывал на внутренних российских соревнованиях. Но мы удовлетворены его выступлением, он поднял хорошие килограммы. Сегодня он не просто занял третье место в толчке, а родился как тяжелоатлет высокого, международного уровня", - отметил, в свою очередь, главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.