Штангистка Сотиева стала второй на чемпионате Европы, Романова - третья

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянка Яна Сотиева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 76 кг. Соревнования проходят в Москве.

Сотиева показала результат 246 кг (112 толчок + 134 рывок), победу одержала украинка Ирина Деха (248), третьей стала еще одна представительница России Анастасия Романова (243). В последней попытке Сотиева подняла над головой штангу весом 137 кг, однако судьи не засчитали попытку.

29-летняя Романова является бронзовым призером чемпионата мира - 2015 и обладательницей двух золотых наград европейских первенств. На январском Кубке России в Старом Осколе она заняла второе место с результатом 239 кг (109+130), победила тогда 18-летняя Яна Сотиева - 240 кг (107+133). На чемпионате Европы - 2019 в Батуми победу в весовой категории до 76 кг праздновала представительница Белоруссии Дарья Наумова (242). Романова была тогда лучше остальных соперниц в категории до 71 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.