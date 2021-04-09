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Футбол в России

Газизов: "Уфа" давно наблюдала за прогрессом тренера Стукалова

В пятницу уфимский клуб объявил о назначении Стукалова на пост главного тренера

ТАСС, 9 апреля. Руководство клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на протяжении долгого времени наблюдало за работой тренера Алексея Стукалова. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

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В пятницу "Уфа" объявила о назначении на пост главного тренера Стукалова, который до этого возглавлял московский "Велес".

"Мы давно наблюдали за Стукаловым. Не могли объявить раньше, потому что не были утрясены вопросы с его бывшим клубом, но сейчас подписи в документах уже стоят, - сказал Газизов. - В стиле "Уфы" назначать тренеров без опыта работы в премьер-лиге, ведь мы уже не раз это делали, у остальных специалистов получалось. Верим, что и у Стукалова все получится".

"Уфа" после 24 матчей занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.

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