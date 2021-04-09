Дина Аверина одержала победу в гимнастическом многоборье на международном онлайн-турнире

Евро-2020

Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями

В их число вошли Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго

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