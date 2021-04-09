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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина одержала победу в гимнастическом многоборье на международном онлайн-турнире

Арина Аверина заняла второе место, в групповых упражнениях в многоборье первое место заняла команда России
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на международном онлайн-турнире, который был организован Федерацией гимнастики Финляндии. Спортсменка показала результат 112,050 балла.

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Второй результат в многоборье показала россиянка Арина Аверина, набравшая 107,950 балла, третий - еще одна представительница России Дарья Трубникова (105,550).

В групповых упражнениях в многоборье среди взрослых гимнасток первое место заняла команда России, второе место заняли спортсменки Израиля, третье досталось представительницам Финляндии. В групповых упражнениях среди юниорок первенствовали россиянки, вторыми были гимнастки Швейцарии, третьими - представительницы Финляндии.

В онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Финляндии, США, Азербайджана, Израиля, Швейцарии, Польши и Норвегии.

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Летние олимпийские виды спорта
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