Дина Аверина одержала победу в гимнастическом многоборье на международном онлайн-турнире

ТАСС, 9 апреля. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на международном онлайн-турнире, который был организован Федерацией гимнастики Финляндии. Спортсменка показала результат 112,050 балла.
Второй результат в многоборье показала россиянка Арина Аверина, набравшая 107,950 балла, третий - еще одна представительница России Дарья Трубникова (105,550).
В групповых упражнениях в многоборье среди взрослых гимнасток первое место заняла команда России, второе место заняли спортсменки Израиля, третье досталось представительницам Финляндии. В групповых упражнениях среди юниорок первенствовали россиянки, вторыми были гимнастки Швейцарии, третьими - представительницы Финляндии.
В онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Финляндии, США, Азербайджана, Израиля, Швейцарии, Польши и Норвегии.