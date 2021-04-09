Каменева с рекордом победила на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Мария Каменева заняла первое место в заплыве на 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который завершился в Казани.

Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом

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Она преодолела дистанцию за 24,20 секунды, обновив рекорд России в этой дисциплине. Второе место заняла Арина Суркова (24,53), третьей стала Розалия Насретдинова (24,72). Спортсменки выполнили олимпийский квалификационный норматив (24,77).

В заплыве на 50 м вольным стилем среди мужчин победил Владимир Морозов (21,41). Вторыми стали Климент Колесников и Илья Шевченко (22,01).

В женском заплыве на 200 м на спине победу одержала Дарья Устинова (2.10,82). Серебряную награду завоевала Анастасия Кляровская (2.12,40), бронзу - Рената Гайнуллина (2.13,15). На дистанции 800 м вольным стилем первой стала Анна Егорова (8.24,35). Второе место заняла Анастасия Кирпичникова (8.24,84), третье - Александра Хайлова (8.45,87). В эстафете 4 по 100 м комплексом выиграла команда Санкт-Петербурга (3.59,95), второе место заняла сборная Москвы (4.02,45), третьей стала команда Новосибирской области (4.06,81).

В мужском заплыве на 100 м баттерфляем победу одержал Андрей Минаков (51,17), второе место занял Михаил Вековищев (51,46), третье - Роман Шевляков (51,99). На дистанции 1 500 м вольным стилем первым стал Александр Егоров (14.57,72), серебряную награду завоевал Кирилл Мартынычев (15.00,12), бронзу - Илья Дружинин (15.05,48). В эстафете 4 по 100 м комплексом победу одержала команда Москвы (3.31,90), второе место заняла команда Калужской области (3.36,82). Третьей стала сборная Казахстана (3.37,77) - чемпионат России носит статус открытого первенства.

Каменевой 21 год, она является шестикратной чемпионкой Европейских игр, чемпионкой Европы, трехкратным серебряным призером Универсиады. Чемпионат России по плаванию проходил с 3 апреля. Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа.