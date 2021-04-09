Тренер сборной России по плаванию отметил стабильные результаты Чикуновой

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Евгения Чикунова, занявшая первое место на чемпионате России по плаванию на дистанции 200 м брассом, стала более стабильной в технике и результатах. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

В четверг шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла третье место в заплыве на 200 м брассом с результатом 2 минуты 24,16 секунды. Победила Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Норматив на Олимпийский игры в этой дисциплине - 2.25,52. Все три спортсменки выполнили норматив, но, согласно квоте, на Игры отобрались пловчихи, ставшие первой и второй. Ефимова выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м брассом.

"Чикунова осталась таким же человеком, как и была [два года назад], единственное, что она стала более стабильной. На сегодняшний день я вижу, что она стабильно показывает свой хороший результат, у нее стабильная техника, что очень важно. Дальше говорить не надо, меня это все устраивает, не только меня, но и команду", - сказал он.

Чепик напомнил, что в 2019 году Чикунова уже отбиралась на чемпионат мира, но в силу ее молодости (ей было 14 лет) было принято решение выставить на эту дистанцию Ефимову, которая стала третьей на чемпионате страны.

"Многие критиковали, но Ефимова взяла золотую медаль, что было проблематично с Женей Чикуновой. Потому что после этого она поехала на Европу и ничего там не смогла сделать только по одной простой причине, что ее обстановка просто там задавила - европейская, международная. Там сама обстановка, сама аура настолько тяжелая, что неопытный спортсмен может растеряться, что в общем-то с ней тогда и произошло. Мы с ней говорили на эту тему, она говорит: да, вы были правы", - добавил он.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.