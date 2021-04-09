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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" победил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

Петербургская команда идет на восьмом месте в таблице, в регулярном чемпионате осталось провести одну игру
Баскетболист "Зенита" Кей Си Риверс (слева) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Баскетболист "Зенита" Кей Си Риверс (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Петербургский "Зенит" обыграл израильский "Маккаби" со счетом 86:69 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3 532 зрителей.

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Самыми результативными игроками встречи стали Остин Холлинз из "Зенита" и игрок "Маккаби" Тайлер Дорси, оба баскетболиста набрали по 15 очков.

"Зенит" поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях. "Маккаби" идет на 13-й строчке, имея в активе 12 побед в 34 матчах.

Последний матч регулярного чемпионата "Зенит" проведет 12 апреля дома против греческого "Панатинаикоса". В плей-офф Евролиги выходят восемь команд.

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