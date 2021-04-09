Штангист Бабаян заявил, что выступить лучше на чемпионате Европы ему помешала травма ноги

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянин Артур Бабаян, занявший шестое место в сумме двоеборья на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, не смог выступить лучше из-за рецидива травмы ноги. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

18-летний Бабаян, выступающий в весовой категории до 96 кг, в сумме многоборья набрал 359 кг (167 рывок + 192 толчок), завоевав малую бронзовую медаль в рывке. Первым стал выступающий за Грузию Антон Плесной - 393 кг (180+213), второе место занял белорус Петр Асаёнок - 374 кг (172+202), третье - Акоп Мкртчян из Армении - 372 кг (160+212). Россиянин Георгий Купцов занял пятое место с результатом 368 кг (165+203).

"Во время подготовки к турниру я травмировал ногу и полторы-две недели вообще не тренировался. Потом в короткий срок пришлось форсировать набор формы, и на втором подходе эта травма вновь дала о себе знать. С учетом этого я доволен свои результатом, показанным на столь престижных соревнованиях. Думаю, что если бы подготовка была нормальной, то результат был бы лучше", - сказал Бабаян.

"К подготовке никаких вопросов у меня нет, я нахожусь в нормальной форме и был способен показать результат выше, чем в итоге получилось, - прокомментировал свое выступление Купцов. - Поэтому я всем недоволен. Откровенно говоря, очень плохое настроение и очень низкий результат. Может быть, стоит внести коррективы в подготовку, возможно, я не справился с эмоциями. Прошу прощения у зрителей".

Бабаян является победителем юниорского чемпионата Европы - 2019 в Израиле. На январском Кубке России в Старом Осколе он победил с результатом 363 кг (168+195). 26-летний серебряный призер чемпионата Европы - 2016 Купцов первенствовал на чемпионате России - 2020 с результатом 378 кг (168+210). На Кубке России - 2021 он был вторым, подняв в сумме 357 кг. Победителем чемпионата Европы - 2019 в этой весовой категории стал представитель Белоруссии Евгений Тихонцов (400 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 11 апреля. Организаторами турнира являются Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и Департамента спорта города Москвы.