Тренер "Рейнджерс" отметил игру вратаря команды Георгиева в матче НХЛ против "Айлендерс"

ТАСС, 10 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн заявил, что ему очень понравилась игра российского вратаря команды Александра Георгиева в победном матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс". Комментарий Куинна приводит официальный сайт НХЛ.

"Рейнджерс" выиграли со счетом 4:1, Георгиев провел первый матч с 20 марта и отразил 31 бросок по своим воротам.

"Мне очень понравилась его игра, - сказал Куинн. - Очень непросто сидеть на скамейке так долго, как он, а потом выходить на лед и демонстрировать такую игру. Я им очень доволен".

"Мы играли очень хорошо, отличный хоккей с самого начала матча, - отметил Георгиев. - Было ощущение, будто это встреча плей-офф. Очень рад быть ее частью".

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 43 очка в 40 матчах. "Айлендерс" идут на второй строчке с 56 очками за 41 игру.